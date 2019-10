Milik-Llorente, Ancelotti vuole un Napoli d’assalto contro la Spal

Milik-Llorente, Ancelotti prepara l’ennesimo turnover. Battere la Spal per dare l’assalto ai primi posti della classifica di serie A

SPAL -NAPOLI ANCELOTTI LANCIA MILIK E LLORENTE

Il Napoli partirà oggi per Ferrara. Negli occhi, ma soprattutto nella testa, per profondere lo stesso impegno della Red Bull Arena: solo così si potrà scardinare il 3-5-2 della Spal.

Oggi Ancelotti certamente spiegherà al gruppo che non c’è altra strada per portare a casa i 3 punti, alzare il ritmo come succede nelle gare di Champions.

Non è da escludere, scrive Raffaele Auriemma su TuttoSport, quindi, che nel turnover che Ancelotti adotterà in questa sfida, possano essere utilizzati contemporaneamente in attacco Milik e Llorente, entrambi in panchina con il Salisburgo.

La Spal ha perso 6 partite e ne ha vinte solo 2, ha bisogno di fare punti salvezza e ci sta che contro il Napoli, il tecnico Semplici possa parcheggiare il pullman davanti alla porta.

Muovere la palla in velocità sarà il dogma per scardinare il blocco massiccio davanti all’area di rigore e poi crossare in area perché tra Milik e Llorente, uno potrebbe anche avere la meglio nel duello aereo.

Non ha ancora fatto gol lontano dal San Paolo, il centravanti Milik, finora impiegato con il contagocce, anche perché ha dovuto saltare le prime tre partite di campionato, per un problema di pubalgia.

Ci proverà domenica in casa della Spal, per la gioia di De Laurentiis che lo avrebbe voluto titolare anche alla Red Bull Arena.

Rispetto al successo di mercoledì, dovrebbe giocare Ospina al posto dell’ex tanto amato a Ferrara (Meret), potrebbe tornare titolare Insigne sulla sinistra e forse anche il macedone Elmas in luogo di Allan.

Continua l’emergenza in una difesa che potrebbe essere ancora formata da Malcuit, Koulibaly, Luperto e Di Lorenzo, a meno che non possa esserci il recupero di Ghoulam.

Ieri Maksimovic ha svolto con Hysaj solo la prima parte di allenamento. Out Manolas.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-NAPOLI

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente

DOVE VEDERE SPAL-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida SPAL-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

SPAL-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo potranno inoltre seguire la gara in tv anche attraverso l’applicazione presente sul decoder Sky Q.

Sarà naturalmente possibile seguire il match anche in diretta streaming sia su pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app e in seguito avviandola e selezionando l’evento dal ricco palinsesto.