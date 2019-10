Cuffie Playstation 4 ecco le Razer Tetra, ottimo sound per il multiplayer

Cuffie Playstation 4 ecco le Razer Tetra, il nuovo prodotto per console con un solo driver è pensato per i gamer che vogliono avere alte prestazione in modalità multiplayer.

Le Razer Tetra offrono grande prestazioni con un ottimo sound, che permettono ottime comunicazioni di squadra sempre più fondamentali nei giochi on line come il nuovissimo Call of Duty Modern Warfare.

Comunicazione per gioco multiplayer

Le cuffie Razer Tetra per Playstation 4 sono pensate per quei giocatori che vogliono avere un livello superiore di sound e comunicazione per il multiplayer. In questo modo si può rinunciare anche a sistemi di audio sorround immersivi, avendo a disposizione anche la possibilità di parlare con la propria squadra con ottime prestazioni. L’ottimo sound delle nuove cuffie per Playstation 4 offre comunicazioni cristalline, grazie anche al microfono cardioide in grado di garantire un’acquisizione vocale focalizzata e riducendo i rumori ambientali, anche quelli che provengono dal lato posteriore. In questo modo la comunicazione può essere più fluida ed efficace.

Il setting

Con le cuffie Playstation 4 ecco le Razer Tetra è possibile anche controllare facilmente i vari settaggi audio anche durante il gioco. Garantendo ai gamer non solo un ottimo sound in modalità multiplayer, ma anche grande manegevolezza. La rotella facile da raggiungere permette di aumentare il volume o di avviare l’opzione mute con grande facilità. “Molti gamer hanno investito in un sistema di altoparlanti con audio surround per arricchire la configurazione della propria postazione di home entertainment”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer. “Con Razer Tetra, possono goderselo appieno, sentendo i boati delle esplosioni in battaglia o il rombo dei motori in una gara su strada, pur continuando a rimanere in contatto con i compagni di squadra per vincere la partita”.

Il design

Con un peso di soli 70 grammi le cuffie Razer Tetra per Ps4 sono state pensate per quei giocatori che hanno lunghe sessioni di gioco. Sia l’auricolare che il microfono possono essere indossati da entrambi i lati della testa ed uno slider regolabile sull’archetto consente di adattare l’altezza della cuffie a seconda delle necessità dei gamer.

Quanto costano le Razer Tetra? Le cuffie saranno disponibili un costo di 34,99