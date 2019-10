Gazzetta – Milik titolare, Ancelotti lo carica dopo l’esclusione in Champions

Milik titolare con la Spal. A paventare la forte possibilità che il polacco scenda in campo dal primo minuto è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’attaccante era stato escluso nell’ultima trasferta di Champions League contro il Salisburgo. Esclusione un po’ a sorpresa dato che lo stesso Aurelio De Laurentiis lo aveva annunciato titolare in formazione. Inoltre Milik aveva messo a segno una doppietta qualche giorno prima col Verona, ma Ancelotti ha saputo caricarlo.

Sfida alla Spal

Giocare a Ferrara per Arkadiusz Milik significa anche ricordare lo stadio della rottura per la seconda volta del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Quello che ancora una volta lo aveva tenuto fuori a lungo dai piani del Napoli. Proprio gli infortuni hanno frenato le presenze del calciatore, che anche in estate ha dovuto fare i conti con un problema al pube che ha costretto Carlo Ancelotti a non puntare subito su di lui. Ora che ha ripreso la condizione fisica migliora Milik vuole giocare titolare e con la Spal potrebbe essere lanciato proprio dal primo minuto dal tecnico. “Oggi pomeriggio sarà al centro dell’attacco, probabilmente in coppia con Mertens” scrive Gazzetta che aggiunge: “Nel momento più difficile, però s’è ritrovato dalla sua parte Ancelotti, che l’ha sempre difeso, riconoscendogli qualità importanti. E la sua non è stata una difesa d’ufficio, l’allenatore ha sempre dimostrato di credere nelle sue potenzialità, chiedendo all’ambiente di avere pazienza”.

I motivi dell’esclusione

Ancelotti è stato vicino a Milik anche durante la sfida di Champions in cui il polacco non ha giocato dal primo minuto. Eppure solo qualche giorno prima il polacco aveva segnato una doppietta al Verona ed il presidente a poche ore dal match lo aveva lanciato titolare. In quella gara l’allenatore del Napoli ha preferito la tecnica e la velocità di Mertens e Lozano in attacco per mettere in difficoltà i difensori del Salisburgo. Le motivazioni dell’esclusione sono state spiegate da Ancelotti a Milik, che oggi con la Spal è pronto a tornare titolare.