SKY: “Il Napoli ha preso una decisione sul terzino sinistro”

Luca Marchetti di SKY, annuncia che il Napoli ha preso una decisione sul terzino sinistro, dopo gli infortuni di Olivera e Mario Rui.

Arrivano novità di mercato in casa Napoli per quanto riguarda il reparto terzini. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di Sky Sport, ha dichiarato: “Il terzino dal mercato degli svincolati? Il club partenopeo non prenderà nessuno.

Inoltre, non penso che ci siano giocatori da Napoli che oggi sarebbero pronti. Mario Rui è pronto tra 3-4 settimane, quindi il tempo di rimettere il sesto un giocatore, il portoghese è già pronto”.

L’assenza di Mario Rui si protrarrà ancora per 3-4 settimane, poi il portoghese sarà abile e arruolato. Dunque il Napoli aspetterà il pieno recupero del 77: “Per quel periodo di tempo si può stringere i denti e rimettere in sesto un nuovo acquisto” le parole di Marchetti.

Nessun innesto last-minute in difesa quindi a gennaio, si punterà sul rientro dell’esterno titolare. De Laurentiis è convinto che la rosa attuale possa sopperire all’assenza temporanea di Mario Rui sulla corsia mancina.

Marchetti ha poi commentato le voci che vorrebbero il Chelsea in pressing su Osimhen:

“La trattativa tra il Chelsea e il Napoli per Osimhen? Sono arrivate alcune indiscrezioni dall’Inghilterra, ma a me non risulta niente. Non abbiamo ricevuto allarmi da questo punto di vista, ma non mi sorprenderebbe.

Il Chelsea è una squadra che spende tantissimo e anche a caso, forse neanche senza la possibilità di confronto. In redazione ci siamo chiesti perché i ‘Blues’ non hanno comprato un numero 9, se fosse vera questa voce del Telegraph avrebbero risolti i problemi.

Conoscendo, poi, un po’ il mercato, e Aurelio De Laurentiis, non credo che i 120 milioni – cifra che ha speso il Chelsea per Enzo Fernandez – possano bastare.

Tra l’altro, ci sono state alcune trattative del club londinese, dove si è prodotto un effetto asta che lì ha portati sempre a spendere una cifra eccessiva e questo potrebbe essere un vantaggio per il Napoli, a livello finanziario.

Nel caso dovessero arrivare 200 milioni, non credo che nemmeno a gennaio De Laurentiis rifiuti l’offerta, però, parliamo di ipotesi assolute. Ha concluso Marchetti