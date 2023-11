Il giornalista Marcello Chirico, grande tifoso della Juventus, critica il Napoli e fa una previsione sulla qualificazione agli ottavi di Champions League.

Non ha usato giri di parole Marcello Chirico, nota penna juventina, per descrivere il suo giudizio sul Napoli in questa prima parte di stagione. Intervenuto nel programma Il Processo, il giornalista ha affondato: “La delusione più grande è sicuramente il Napoli. Mi aspettavo molto di più dalla squadra campione d’Italia”.

Secondo Chirico, il divario in classifica dalla capolista Inter è emblematico del rendimento negativo degli azzurri in Serie A. Nonostante questo, si è sbilanciato con un pronostico positivo sulla Champions: “Il Napoli supererà il girone e andrà agli ottavi”.

Parole al miele, dunque, per quanto riguarda il cammino europeo della formazione di Mazzarri. Che avrà subito un banco di prova importante nella delicata trasferta al Bernabeu, dove servirà una vera e propria impresa per strappare la qualificazione al Real Madrid. siamo certi che Politano e compagni risponderanno con i fatti alla gufata di Chirico.