Tifoso Juve ironizza sul Napoli in Champions: la replica di De Maggio è da applausi

Un tifoso della Juventus ha ironizzato sulla possibilità del Napoli di vincere la Champions con Mazzarri. De Maggio ha risposto con altrettanta ironia.

Momenti di ilarità a “Radio Goal”, trasmissione condotta dal giornalista Valter De Maggio. Un tifoso della Juventus ha inviato messaggi ironici ipotizzando che con Walter Mazzarri il Napoli possa vincere la Champions League.

De Maggio non si è fatto pregare e ha risposto con altrettanto sarcasmo: “No, non sarà il Napoli a vincerla. Sono sicuro che l’importantissimo trofeo se lo aggiudicherà la Juventus di Allegri“. Ovviamente anche la replica era palesemente ironica, dato che i bianconeri non partecipano alle coppe europee.

Un simpatico botta e risposta che ha animato la rivalità tra le tifoserie di Juventus e Napoli. De Maggio non si è lasciato intimorire dalle provocazioni ed ha risposto con una contro-provocazione che non è passata inosservata. Un match nel match in attesa del confronto diretto di campionato.