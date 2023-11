Un giornalista bergamasco commentando Atalanta-Napoli, offende i napoletani definendoli Pulcinella, il gol di Elmas lo zittisce.

L’ennesimo spiacevole episodio di luogo comune anti-napoletano nel mondo del calcio si è verificato nel corso della trasmissione sportiva TeleNova, quando l’opinionista orobico Mirco Rota ha apostrofato in modo sprezzante i tifosi azzurri dopo il momentaneo vantaggio dell’Atalanta.

“I Pulcinella vengono ripresi” ha affermato Rota con sufficienza, ripetendo per ben due volte quella frase invece di esaltare la prodezza del gol di Lookman. Un’uscita infelice che non è passata inosservata, documentata in un video poi diffuso su Facebook dal giornalista napoletano Simone Savoia, volto di punta della trasmissione.

La reazione dei supporter azzurri non si è fatta attendere, anche perché pochi minuti dopo è arrivata la zampata di Eljif Elmas che ha riportato avanti il Napoli. Savoia si è così preso la sua rivincita: “Saluti da Pulcinella, Rota!”.

Dario De Simone, sulla pagina Facebook, Milano azzurra ha riportato ulteriori dettagli: Un telespettatore che portano jella a chi li evoca con sufficienza senza essere napoletano. Come dimostrato dalla beffa subita dall’Atalanta, superata proprio da quel Napoli da lui denigrato poco prima con spocchia.

È l’ennesima dimostrazione di come l’anti-napoletanismo permei ancora il mondo del pallone. Stavolta però, a rimettere le cose a posto sono stati un macedone e un conduttore dal cognome sabaudo. Davvero un gesto poco elegante, in una trasmissione sportiva ci si aspetterebbe ben altro.