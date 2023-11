Sconfitta amara per l’Atalanta, i tifosi della Dea ai napoletani: “Mazzarri? Il vostro eroe è un altro!”

I tifosi dell’Atalanta, dopo la sconfitta subita con il Napoli, puntano il dito contro il loro portiere Carnesecchi.

Nell’ultima sfida contro il Napoli, l‘Atalanta ha visto la vittoria sfumare, perdendo 1-2 nella partita che ha segnato il ritorno di Walter Mazzarri alla guida degli azzurri. Il match è stato caratterizzato da momenti intensi, con Kvaratskhelia che ha aperto le marcature con un colpo di testa nel finale del primo tempo (44′). Sebbene la Dea sia riuscita a pareggiare al 53′ grazie a Lookman, il Napoli ha conquistato la vittoria al 79′ con Elmas, sfruttando un errore di Carnesecchi in fase di impostazione.

La stampa nazionale e i tifosi partenopei lodano l’immediato impatto di Mazzarri sull’aspetto psicologico della squadra, attribuendogli meriti fondamentali per la vittoria. Tuttavia, i tifosi dell’Atalanta esprimono un’opinione diversa, puntando il dito contro il proprio portiere: “L’eroe non è Mazzarri, ma Carnesecchi. Senza il suo errore, non avreste mai vinto”; “Abbiamo segnato da soli”; “Carnesecchi vi ha regalato la vittoria”; “La partita meritava un pareggio, ma l’errore del nostro portiere è stato decisivo”, sono alcuni dei commenti amari dei sostenitori bergamaschi.