Il Napoli vince contro l’Atalanta sotto la guida di Walter Mazzarri scatenando l’euforia dei tifosi e di Aurelio De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha regalato ai suoi tifosi una gioia indescrivibile con la vittoria contro l’Atalanta, e tra coloro che esultano c’è anche Aurelio De Laurentiis.

Circa 4.000 giorni dopo il suo primo incarico con gli azzurri e un anno e mezzo dalla sua ultima esperienza in Serie A, Walter Mazzarri fa il suo ritorno al Napoli e inaugura questa nuova fase con una vittoria. La squadra campione d’Italia ha iniziato il suo nuovo ‘percorso’ con una vittoria sofferta ma complessivamente meritata, specialmente considerando l’ottimo primo tempo.

È la seconda sconfitta consecutiva per l’Atalanta in casa, dopo quella contro l’Inter, e questo porta i ragazzi di Gian Piero Gasperini a guadagnare un solo punto nelle sfide con le squadre di vertice, ovvero contro la Juventus.

La vittoria contro l’Atalanta ha scatenato l’euforia tra i tifosi partenopei, ma il presidente Aurelio De Laurentiis, contrariamente a quanto si possa pensare, aveva già in mente il nome di Walter Mazzarri come sostituto di Rudi Garcia molto prima di prendere la decisione di esonerarlo. In una confessione esclusiva ai suoi collaboratori, il presidente ha rivelato di considerare Mazzarri la migliore soluzione possibile, tenendo conto del momento attuale del Napoli. I fatti, come dimostrato dalla vittoria immediata, sembrano avergli dato ragione.