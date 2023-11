Alvino: “Passaggio Garcia-Mazzarri, da un piatto insipido francese a una pietanza ricca e gustosa”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul passaggio al timone del Napoli da Rudi Garcia a Walter Mazzarri.

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha condiviso le sue impressioni sulla conferenza stampa di Walter Mazzarri, il tecnico che debutterà oggi alla guida del Napoli. Durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha espresso la sua curiosità per la prima partita di Mazzarri sulla panchina azzurra, sottolineando l’entusiasmo positivo che pervade il tecnico stesso

“C’è grande curiosità per la prima partita di Mazzarri sulla panchina azzurra, c’è quell’ansia positiva che anima lo stesso tecnico. Sono curioso di vedere l’approccio mentale della squadra in questo pomeriggio di ripresa a Bergamo, non credo che si debba concentrare sui principi di gioco e sulla difesa a quattro. L’approccio mentale sarà anche una risposta a quello che c’è stato e spero a quello che ci sarà”.

Alvino ha poi aggiunto: “Che voto si può dare? La conferenza stampa di Mazzarri di ieri è da 10 e lode, bella e ricca di emozioni, sentimento e spunti di carattere tecnico e tattico. Quello di prima era un piatto insipido francese, quella di ieri è stata una pietanza ricca e gustosa. Osimhen? Il nigeriano è fondamentale per il Napoli da tutti i punti di vista, anche per la mentalità. Quando il Napoli pareggia col Milan nessuno ha quel sacro furore di prendere la palla subito per andare a vincere. Osimhen l’avrebbe avuto”.