Atalanta-Napoli 1-2 Mazzarri vince e convince. Elmas e Kvara espugnano Bergamo

Vittoria significativa del Napoli contro l’Atalanta con un 2-1 emozionante. Grazie ai gol di Kvaratskhelia e Elmas, la nuova guida di Mazzarri comincia bene.

NAPOLI – In un pomeriggio ricco di emozioni, il Napoli ha strappato una vittoria fondamentale per 2-1 sull’Atalanta, direttamente concorrente per la corsa Champions, in un match che ha visto brillare Kvaratskhelia e Elmas sotto la nuova guida tecnica di Walter Mazzarri.

Primo Tempo: Napoli in Vantaggio

Il match ha avuto inizio con ritmi moderati, con entrambe le squadre che cercavano di imporre il proprio gioco. Dopo un iniziale stallo, è stato il Napoli a sbloccare il risultato: un gol di Kvaratskhelia su assist di Di Lorenzo ha portato i partenopei in vantaggio. L’Atalanta ha risposto con veemenza, ma un intervento decisivo del portiere Gollini ha mantenuto il vantaggio del Napoli fino all’intervallo.

Secondo Tempo: L’Atalanta Reagisce, il Napoli Resiste

Nella ripresa, l’Atalanta ha cercato di ribaltare il risultato, spingendo forte sull’acceleratore. Il loro sforzo ha fruttato il pareggio grazie a un gol di Lookman. Nonostante la pressione crescente da parte dell’Atalanta, il Napoli, sotto la guida tattica di Mazzarri, ha retto l’assedio. Le sostituzioni di Elmas e Osimhen si sono rivelate decisive: un errore difensivo dell’Atalanta ha permesso a Osimhen di servire Elmas, che ha siglato il gol vittoria per il Napoli.

Una Vittoria Che Vale Doppio

Questa vittoria non solo dà una boccata d’ossigeno al Napoli nella corsa per la Champions, ma segna anche un importante debutto per il tecnico Walter Mazzarri. Con questi tre punti, il Napoli si posiziona momentaneamente davanti al Milan al terzo posto della classifica di Serie A.

Il match Atalanta-Napoli si è trasformato in un testa a testa avvincente, con i partenopei che hanno dimostrato grinta e resilienza sotto la nuova guida tecnica. Una vittoria che rafforza le ambizioni del Napoli in questa stagione di Serie A.

ATALANTA-NAPOLI, IL TABELLINO E PAGELLE

Marcatori: 43′ Kvaratkshelia (N), 54′ Lookman (A), 79′ Elmas (N)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 4,5; Scalvini 5,5, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (76′ Bonfanti 6); Zappacosta 6 (33′ Hateboer 6), Ederson 6, Koopmeiners 5,5, Bakker 5 (46′ Ruggeri 5,5); Pasalic 6; Lookman 6,5 (83′ Scamacca sv), De Ketelaere 6 (83′ Muriel sv). All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini 6.5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5,5, Natan 6 (78′ Ostigard sv), Olivera 6,5 (39′ Juan Jesus 6); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 5 (78′ Cajuste sv); Politano 5,5 (64′ Elmas 7), Raspadori 6 (64′ Osimhen 6,5), Kvaratskhelia 7. All. Mazzarri.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Natan (N), Djimsiti (A), Di Lorenzo (N), Kolasinac (A)

Espulsi: nessuno

6 MOMENTI CHIAVE DI ATALANTA -NAPOLI 1-2

44′ SEGNA KVARA – Vantaggio Napoli. Dopo il gol annullato a Rrahmani, questa volta ci pensa Kvaratskhelia che segna di testa lanciato sul primo palo da Di Lorenzo.

45+1 ATALANTA VICINA AL PAREGGIO – Colpo di testa di Pasalic sul servizio di Hateboer, Gollini dice di no sul primo palo. Subito reazione da parte dei padroni di casa.

45+2 CARNESECCHI DICE NO A ZIELINSKI – Sbaglia tutto Ederson nella propria trequarti, Di Lorenzo serve di tacco Zielinski che cerca lo scavetto, ma tocca quanto basta Carnesecchi per evitare lo 0-2.

47′ SUBITO RUGGERI – L’Atalanta ruba palla al Napoli, De Ketelaere aspetta l’inserimento del neo entrato Ruggeri e lo serve: il terzino va alla conclusione potente, ma Gollini difende bene il primo palo.

53′ PAREGGIO DELL’ATALANTA – Difende molto bene palla De Ketelaere che apre per Hateboer: cross in mezzo da destra e perfetto colpo di testa di Lookman che non lascia scampo a Gollini.