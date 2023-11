VIDEO Atalanta-Napoli il gol di Kvaratskhelia

Atalanta-Napoli è Kvaratskhelia a portare in vantaggio gli azzurri segnando di testa il gol dell’1-0 su assist di Di Lorenzo.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli è in vantaggio 1-0 sul campo dell’Atalanta grazie alla rete siglata al 44′ da Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano sfrutta al meglio il cross dalla destra di Giovanni Di Lorenzo e, tutto solo in area, incorna alle spalle del portiere Carnesecchi.

Un aggancio perfetto in corsa del 77 azzurro, che poi indirizza con precisione di testa nonostante il marcatore alle spalle. Nulla da fare per l’estremo difensore orobico.

Il Napoli può dunque sorridere all’intervallo: decide al momento la zampata del suo fuoriclasse, Kvaratskhelia, sempre decisivo anche quando, come oggi, non brilla per tutto il match. Gli uomini di Mazzarri sono avanti 1-0 al 45′.