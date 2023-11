Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli ha parlato dell’Infortunio di Olivera e del nuovo corso di Mazzarri alla guida del Napoli.

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio.

Alfonso De Nicola sul recupero di Olivera

Sul fronte infortuni, De Nicola ha parlato di Olivera, prevedendo un periodo di recupero non breve. “Se è confermata la diagnosi, credo che non riusciremo a vederlo prima di gennaio. Quando viene coinvolto il collaterale mediale è una cosa abbastanza seria. Prima di ricominciare ad allenarsi passeranno una ventina di giorni o un mese. Poi, bisognerà vedere come reagisce il ginocchio,” ha spiegato, sottolineando la gravità dell’infortunio al ginocchio del giocatore.

Il Ritorno del Buonumore a Napoli

De Nicola ha esordito con un commento positivo sul recente successo del Napoli a Bergamo, ricordando i tempi felici del Napoli e l’importanza di lavorare con spirito positivo. “Oggi siamo felici tutti,” ha detto, sottolineando come le vittorie influenzino positivamente l’ambiente del club.

Napoli e la Sfida al Bernabeu

Guardando avanti alla partita di Champions League contro il Real Madrid, De Nicola si è detto ottimista sulla possibilità del Napoli di raggiungere la qualificazione. “Sono sempre ottimista. Quindi, secondo me sì,” ha dichiarato, ricordando le belle esperienze con Mazzarri in passato e esprimendo fiducia nelle capacità dell’allenatore.

Alfonso De Nicola su Mazzarri:

Parlando dell’approccio di Mazzarri, De Nicola ha lodato il suo lavoro empatico con la squadra. Ha evidenziato la capacità di Mazzarri di stabilire un rapporto forte con i giocatori e di essere un “grande lavoratore” e “meticoloso”, aspetti fondamentali per il successo di una squadra.