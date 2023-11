L’ex dg azzurro Marco Fassone è convinto che con Walter Mazzarri il Napoli possa tornare a lottare per lo scudetto: “La squadra c’è, ora serve tempo”.

NAPOLI – Ospite ai microfoni del programma “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, Marco Fassone, ex dirigente sportivo ed ex direttore generale del Napoli, ha parlato di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, soffermandosi in particolare la prossima partita contro il Real Madrid in Champions League.

Marco Fassone su Mazzarri: Un Allenatore di Passione e Grinta

Fassone ha elogiato Mazzarri per la sua capacità di motivare e ispirare la squadra. “Ha fatto subito ritrovare quello spirito che sembrava perso,” ha detto Fassone, riferendosi alla recente vittoria del Napoli contro l’Atalanta. Secondo lui, Mazzarri ha riportato grinta e passionalità nel club, due qualità fondamentali per qualsiasi successo calcistico.

Rapporto Speciale con i Giocatori

Fassone ha sottolineato l’approccio personale di Mazzarri nella gestione dei giocatori, evidenziando il tempo dedicato agli incontri individuali e alla costruzione di un rapporto che va oltre l’aspetto sportivo. Ha citato l’esempio di Lavezzi, notando come Mazzarri abbia lavorato intensamente con lui:

“Col Pocho spendeva tantissimo tempo! Con Lavezzi che aveva un carattere particolare, ci parlava tantissimo. Ogni volta che andava in Nazionale tornava con una giornata di ritardo, con Lavezzi credo abbia perso qualche anno di vita! Poi lo mandava da me, è stata una bella avventura quelle di Mazzarri con il Pocho!”.

Le Sfide di Mazzarri

Secondo Fassone, la squadra attuale del Napoli è molto simile a quella desiderata da Mazzarri durante i suoi anni precedenti al club:

“Mazzarri ha a disposizione una squadra che ha sempre desiderato. Il Napoli degli anni di Mazzarri giocava un bellissimo calcio, molto veloce e per questo non escluderei il Napoli dalla lotta scudetto. Poi è chiaro che Mazzarri è appena arrivato, ha bisogno di tempo e di commettere qualche passo falso, ma credo che la squadra darà filo da torcere a chi pensa di aggiudicarsi questo scudetto. Mazzarri dovrà rimettere i giocatori nella condizione di fare quello che sanno fare e Walter con l’esperienza maturata credo possa riuscirci”.

Fassone ha ricordato l’ammirazione di Mazzarri per il gioco di Guardiola e come Mazzarri stesso sia stato un pioniere nella Serie A con la difesa a tre. “Ci ha creduto, è stato un innovatore,” ha detto, sottolineando l’impatto di Mazzarri sul calcio italiano.

Fassone su Real Madrid-Napoli



Guardando avanti alla partita contro il Real Madrid, Fassone ha espresso grande fiducia nel Napoli sotto la guida di Mazzarri. “La vittoria di Bergamo è importante… Se Walter riuscirà a trasferire anche prudenza al Napoli, chissà che non riesca a portare a casa un ulteriore risultato positivo contro il Real Madrid,” ha affermato, anticipando una partita entusiasmante.

In conclusione, le parole di Marco Fassone riflettono una profonda fiducia nel Napoli e nel suo allenatore, Walter Mazzarri. Con una combinazione di esperienza, innovazione tattica e un forte legame con i giocatori, Mazzarri è visto come la chiave per il successo del Napoli in Serie A e in Champions League.