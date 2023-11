Chi Prenderà il Posto di Mario Rui e Olivera? Le Mosse di Mazzarri e le Opzioni di Mercato di Aurelio De Laurentiis per il Napoli.

Il Napoli, dopo la vittoria contro l’Atalanta, si trova di fronte a una sfida inaspettata: la sostituzione dei terzini sinistri Mario Rui e Mathias Olivera, entrambi infortunati. L’allenatore Walter Mazzarri è ora chiamato a trovare soluzioni efficaci per mantenere la solidità della squadra.

Gli Infortuni di Rui e Olivera

La situazione è complicata: Olivera ha subito un infortunio al legamento collaterale del ginocchio sinistro che lo terrà fuori per circa due mesi. Mario Rui, invece, ha riportato un infortunio all’adduttore della coscia sinistra e salterà le prossime sei partite tra campionato e Champions League. La speranza è di averlo disponibile per la partita contro la Roma il 23 dicembre.

Le Soluzioni Interne di Mazzarri

Senza Olivera e Mario Rui, Mazzarri deve valutare le opzioni interne. Juan Jesus è stato già provato in questa posizione, ma con risultati non ottimali. Altre alternative potrebbero essere Natan, che in Brasile ha giocato come laterale mancino, e i terzini naturali Di Lorenzo e Zanoli, abituati però a giocare sulla fascia destra. La partita contro il Real Madrid potrebbe fornire indicazioni importanti sulle scelte future.

Niente Mercato: Una Scelta Strategica

Nonostante la tentazione di guardare alla lista degli svincolati o al mercato di gennaio, il Napoli sembra orientato a non fare mosse in questa direzione. L’integrazione di un nuovo giocatore richiederebbe tempo e, nel frattempo, Mario Rui dovrebbe tornare in campo.

Investire su un terzino sinistro in questo momento potrebbe portare a un sovraffollamento del ruolo una volta che Olivera e Rui saranno nuovamente disponibili.

La Strategia per le Prossime Partite

Il Napoli, quindi, si affiderà a un giocatore adattato sulla fascia sinistra per le prossime sei partite, in attesa del rientro di Mario Rui. Questa scelta rappresenta una sfida tattica per Mazzarri, che dovrà sfruttare al meglio le risorse disponibili per mantenere la squadra competitiva.

