Valon Behrami svela un retroscena unico sul suo rapporto con Walter Mazzarri, rivelando un patto fatto durante la loro esperienza insieme al Napoli.

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha recentemente condiviso un aspetto poco noto del suo rapporto con Walter Mazzarri, l’allenatore che ha segnato una parte significativa della sua carriera. Durante la trasmissione “Tutti Bravi dal Divano” su DAZN, Behrami ha aperto il sipario su un retroscena che svela la natura del loro legame.

Un Legame Storico con Mazzarri

Behrami ha parlato del suo storico legame con Mazzarri, sottolineando come il tecnico sia stato una figura chiave nella sua carriera. “Sarebbe dovuto restare dieci anni fa, ma ormai è storia“, ha detto Behrami, riferendosi al mancato rinnovo di Mazzarri con il Napoli che lo portò all’Inter. Ha poi aggiunto che il ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli è un percorso che riparte, un capitolo che era rimasto in sospeso.

Behrami e il Patto con Mazzarri

Behrami ha rivelato un episodio particolare: un patto fatto con Mazzarri durante il loro tempo insieme al Napoli. “A un certo punto il mister non ce la faceva più, litigavo con tutti“, ha raccontato Behrami. Mazzarri gli chiese di smettere di creare problemi e in cambio gli avrebbe garantito fiducia e continuità in campo. Behrami accettò, promettendo di non litigare fino alla fine della stagione, un impegno che mantenne.

Un Rapporto Basato su Fiducia e Carica Emotiva

Il racconto di Behrami evidenzia non solo la sua professionalità e il rispetto per l’allenatore, ma anche la capacità di Mazzarri di gestire i suoi giocatori con un approccio personale e diretto. Behrami ha sottolineato come il loro rapporto sia andato oltre il campo di gioco, con conversazioni frequenti anche al di fuori degli orari di allenamento.

