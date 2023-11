Le parole di Walter Mazzarri che hanno trasformato la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia contro l’Atalanta, rivelate dal Corriere dello Sport.

Si è visto un Kvaratskhelia diverso, più nel vivo del gioco, durante la vittoria per 2-1 del Napoli in casa dell’Atalanta. Il merito potrebbe essere dei preziosi consigli che Walter Mazzarri ha impartito al talento georgiano prima e durante la gara.

Le parole di Mazzarri che hanno scatenato Kvaratskhelia

Durante la sfida Napoli e Atalanta, una figura è emersa con prepotenza sul campo: Khvicha Kvaratskhelia, noto come Kvara. La sua prestazione eccezionale ha sollevato interrogativi.

Quale è stato il ruolo di Walter Mazzarri in questa trasformazione? Il Corriere dello Sport ha svelato le parole chiave che il tecnico ha usato per scatenare il talento del giocatore georgiano.

Le Parole di Mazzarri a Kvara

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mazzarri ha avuto un impatto significativo sul modo di giocare di Kvara. “Vai e gioca”, ha detto Mazzarri, incoraggiando Kvara a esprimersi liberamente sul campo.

Ma c’è stato di più: Mazzarri ha consigliato a Kvara di non limitarsi alla fascia, ma di accentrarsi e collaborare con Matteo Politano, per evitare la marcatura stretta degli avversari.

Un Cambiamento Tattico Efficace

Questo cambiamento tattico si è rivelato efficace. Kvara, liberato dalle costrizioni di una posizione fissa, ha potuto sfruttare al meglio il suo bagaglio tecnico, diventando un elemento imprevedibile per la difesa avversaria. Il trattamento duro riservatogli da Hans Hateboer, difensore dell’Atalanta, non ha fatto altro che evidenziare la sua importanza in campo.

L’Impatto di Kvara sul Napoli

L’arrivo di Kvara a Napoli, per una cifra relativamente modesta, si sta rivelando un colpo da maestro per il club partenopeo. La sua capacità di adattarsi alle indicazioni di Mazzarri e di esprimere il suo talento in maniera così efficace è un segnale positivo per il futuro della squadra.