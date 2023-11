Mazzarri la cura di questo Napoli, Gazzetta: “Ha ridato brillantezza a tre calciatori su tutti”

La Gazzetta dello Sport mette in luce il successo del Napoli contro l’Atalanta sotto la guida di Walter Mazzarri.

Nel suo debutto sulla panchina del Napoli campione d’Italia, Mazzarri ha dimostrato il suo impatto positivo sulla squadra. La formazione azzurra ha superato l’Atalanta a Bergamo con un convincente 1-2, regalando all’allenatore di San Vincenzo un secondo debutto da sogno. La Gazzetta dello Sport, nel suo spazio dedicato al calcio, sottolinea l’importanza di questa vittoria per la classifica e evidenzia la rapida rigenerazione di tre calciatori chiave: Kvaratskhelia, Osimhen e Anguissa.

Il quotidiano milanese commenta: “Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato sull’Atalanta (e sulla Fiorentina) battuta a casa sua. Victor Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvaratskhelia di nuovo irresistibile e altre buone notizie che arrivano da giocatori che fin qui avevano un po’ deluso, tipo il centrocampista della nazionale camerunense, Anguissa“.