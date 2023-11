La ‘cura Mazzarri’ funziona, Mediaset: “Elmas migliore in campo”

Vittoria azzurra contro l’Atalanta targata Mazzarri: Mediaset sottolinea l’efficacia del nuovo corso e il contributo decisivo di Elmas.

Il Napoli ha conquistato una preziosa vittoria contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dimostrando l’efficacia della “cura Mazzarri”. La redazione di Mediaset, nel commentare l’evento sportivo, ha evidenziato il successo del Napoli e il ruolo chiave giocato da alcuni protagonisti.

La partita si è svolta a Bergamo e ha visto gli Azzurri prevalere per 2-1 in una sfida intensa. Il colpo di testa di Kvaratskhelia ha aperto le danze nel finale del primo tempo (44′). Nel secondo tempo, la Dea ha reagito e ha pareggiato con Lookman al 53′, ma è stato al 79′ che Carnesecchi ha commesso un errore fatale. Una sbagliata impostazione del portiere ha permesso a Cajuste di intercettare il pallone, che poi è giunto a Osimhen; quest’ultimo, in scivolata, ha servito Elmas, il quale ha segnato senza problemi. Da sottolineare un grave infortunio a Olivera.

La redazione di Mediaset ha assegnato il titolo di “migliore in campo” a Elmas, attribuendogli un voto di 7. Il commento sottolinea l’importanza del suo gol e la prontezza nel capitalizzare sull’assist in scivolata di Osimhen: “Il voto è più per l’importanza del gol che per la difficoltà. Bravo a farsi trovare pronto sull’assist in scivolata di Osimhen”.