Varriale: “Difesa attenta, schemi studiati e cambi azzeccati: la mano di Mazzarri si è vista tutta”

Il giornalista Enrico Varriale si è soffermato sulla vittoria del Napoli di Mazzarri contro l’Atalanta, debutto vincente per il tecnico.

Il Napoli ha iniziato la sua seconda avventura sotto la guida di Walter Mazzarri con una vittoria a Bergamo in una partita combattuta. Nel primo tempo, il colpo di testa di Kvaratskhelia ha aperto le marcature, mentre nella ripresa la Dea ha pareggiato con un altro colpo di testa, questa volta di Lookman. Tuttavia, al 79′, un errore di Carnesecchi ha permesso a Osimhen di servire Elmas, che ha segnato il gol decisivo in scivolata.

Il giornalista Enrico Varriale ha condiviso la sua opinione sui social, elogiando l’esordio di Mazzarri: “Ottima la prima per Mazzarri. Il Napoli batte una coriacea Atalanta con una partita solida e applicata. Decisivi Kvara e Osimhen, ma anche una fase difensiva attenta, schemi studiati sui calcio piazzati, cambi azzeccati. Insomma, la mano dell’allenatore si è vista tutta”. Questa vittoria è di grande importanza per il Napoli sia in termini di classifica che di morale.