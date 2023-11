LIVE – Atalanta-Napoli: Le formazioni ufficiali, Mazzarri sceglie Raspadori

Segui la diretta live di Atalanta-Napoli e l’accesa sfida di Gasperini contro Mazzarri: cronaca della gara, gol, tabellini e pagelle.

La diretta di Atalanta-Napoli: formazioni ufficiali, aggiornamenti in tempo reale e analisi post-partita. Mazzarri torna a guidare il Napoli in una sfida cruciale per la Champions League contro l’Atalanta di Gasperini.

Dopo un’assenza di dieci anni, Walter Mazzarri fa il suo grande ritorno sulla panchina del Napoli. Oggi, la sua squadra si trova di fronte all’Atalanta in un incontro che si rivela cruciale per le ambizioni di qualificazione alla Champions League. Con solo un punto di vantaggio sugli avversari e occupando il quarto posto, il Napoli si prepara a una battaglia che potrebbe definire il corso della stagione.

La Conferenza Prepartita di Mazzarri

Nella conferenza prepartita, Mazzarri ha affrontato diverse domande, tra cui un interessante confronto tra Khvicha Kvaratskhelia e l’ex stella azzurra Ezequiel Lavezzi. “La posizione in campo è simile, ma le caratteristiche sono diverse,” ha dichiarato Mazzarri. Ha inoltre risposto con umorismo alle critiche, dimostrando di essere pronto per la sfida.

Le Formazioni Ufficiali Atalanta-Napoli



Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Bakker; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gianpiero Gasperini.

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

L’Affetto dei Tifosi per Mazzarri

Il ritorno di Mazzarri non è passato inosservato tra i tifosi del Napoli, che hanno già espresso il loro sostegno attraverso uno striscione affettuoso. Questo gesto evidenzia il forte legame tra l’allenatore e la città di Napoli.

Recuperi Importanti per il Napoli

In vista della partita, Mazzarri può contare sul ritorno di tre giocatori chiave, sebbene debba fare a meno di Lindstrom e Mario Rui. Questi recuperi potrebbero rivelarsi fondamentali per la strategia della squadra.

Un Tuffo nel Passato

Per i più nostalgici, l’ultima sfida tra Atalanta e Napoli sotto la guida di Mazzarri riporta alla mente ricordi di giocatori come Hamsik e Maggio, rendendo la partita di oggi ancora più speciale.