Sky – Napoli su Amrabat se parte Demme, possibile trattativa con la Fiorentina

Secondo Sky Sport, il Napoli potrebbe trattare con la Fiorentina per Amrabat nel caso in cui dovesse partire Diego Demme in questi ultimi giorni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è al lavoro sul fronte cessioni in questi ultimi giorni di calciomercato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, in caso di partenza di Diego Demme potrebbe aprirsi una trattativa con la Fiorentina per Sofyan Amrabat.

A fare il punto è l’esperto di mercato Luca Marchetti, che spiega come il Napoli stia continuando a dialogare col PSV Eindhoven per la cessione di Lozano. L’addio del centrocampista tedesco, molto chiacchierato in queste settimane, potrebbe innescare i contatti con i viola per il mediano marocchino.

Amrabat è un profilo che piace da tempo al club azzurro e che potrebbe dare fisicità e sostanza al centrocampo. Molto dipenderà però dal futuro di Demme, che al momento sembra destinato a restare nonostante l’interesse di alcuni club di Bundesliga.

Se il tedesco dovesse eventualmente partire, il Napoli potrebbe virare con decisione su Amrabat per rinforzare la mediana. Un’operazione last-minute che regalerebbe a Garcia un altro centrocampista di livello da aggiungere al gruppo.