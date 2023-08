Gaetano dentro o fuori il Napoli? L’agente chiarisce: “Finalmente si è giunti ad una conclusione”

L’agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, ha chiarito una volta per tutte il futuro del suo assistito a Napoli.

Gianluca Gaetano rimane a Napoli. E’ quanto chiarito dall’agente del calciatore, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “Si è prolungata la decisione sul futuro di Gianluca perché purtroppo nel finale di campionato si è infortunato e l’infortunio ha creato tantissimi problemi, ma è una cosa superata. L’allenatore non lo ha potuto vedere in ritiro e giocando poco l’anno scorso non lo ha potuto studiare, per prendere una decisione ci è voluto più tempo”.

Giuffredi ha poi aggiunto: “Ha preso il posto di Ndombele che era il sesto centrocampista e ci auguriamo possa avere più continuità avendo scalato una posizione. Resta a Napoli. Credo che Garcia non avesse tutta questa voglia di avere un altro centrocampista. A mio avviso aveva la voglia di scoprire Gaetano. Veiga era più che altro un cruccio più del presidente. Gaetano può essere da Napoli e può dimostrare di essere all’altezza. Speriamo possa avere più spazio per dimostrarlo”.