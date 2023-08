Champions League, Mediaset minimizza la ‘minaccia’ Real Madrid: “Ha perso la spina dorsale!”

La partenza di alcuni giocatori chiave lascia il Real Madrid più ‘vulnerabile’, ma occhio a sottovalutarlo in Champions League.

Il Real Madrid sta affrontando un ricambio generazionale dopo addii eccellenti e altre scelte tecniche a discapito di giocatori chiave come Kroos, Modric e Benzema. La squadra spagnola ha perso in pochi anni la spina dorsale che l’ha resa vincente, e senza queste personalità sembra più battibile. Nonostante ciò, Mediaset tende a minimizzare la minaccia del Real come possibile avversario del Napoli in Champions League:

“Il Real Madrid ha perso Benzema per il mercato, Kroos e Modric non sono più titolari per scelta tecnica, Miliato pure è infortunato. Ha perso in pochi anni la spina dorsale della squadra”.

Secondo il giornalista Massimo Callegari, la squadra di Ancelotti sarebbe quasi da preferire adesso rispetto ad affrontarla più avanti, quando avrà recuperato alcuni giocatori infortunati. Un parere non condiviso dal collega Riccardo Trevisani, secondo cui il Real resta comunque temibile.