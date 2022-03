SKY – Napoli, per il post Insigne c’è una sensazione. Ecco il profilo

Luca Marchetti esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato dell’addio di Lorenzo Insigne e dell’eventuale sostituto al Napoli.

Il Napoli a fine stagione dirà addio a Lorenzo Insigne, Aurelio De Laurentiis e Crisitano Giuntoli stanno sondando il mercato alla ricerca di un giocatore che possa rimpiazzare il capitano del Napoli. L’attaccante di Frattamaggiore ha già firmato con il Toronto. Il database di Castel Volturno aggiornato dal capo scouting Maurizio Micheli è davvero molto ampio. Lì dentro c’è spazio soprattutto per i giovani di belle speranza, ma già buoni per il presente. Anche perché il Napoli ha un bilancio in netta perdita, ma in virtù dei bassi ricavi non rispetta le nuove norme finanziarie della Uefa e deve rientrare. Un’idea che De Laurentiis ha già messo in campo da tempo, ecco perché è impossibile l’arrivo di Dybala.

Luca Marchetti esperto di calciomercato di SKY Sport, ai microfoni di radio Marte ha parlato del possibile sostituto di Lorenzo Insigne:

“Post Insigne? Certezze non ne abbiamo. Io ho la sensazione che il Napoli possa andare su un giocatore giovane e bravo che possa crescere insieme al club. Bisogna essere bravi a intercettare una traiettoria di crescita esponenziale. Il mercato è cambiato: nelle dinamiche del parametro zero si metta anche la necessità delle società di investire sui giovani di talento. Se molti giocatori ancora non hanno firmato il rinnovo le tempistiche sono cambiate. Alcuni giocatori o per ruolo o per importanza non sono centrali”.