Alvino: “Dybala al Napoli non lo voglio, vi spiego il motivo”

Paulo Dybala lascia la Juventus ed a fine stagione si libera a parametro zero, piace a tanti club resta solo un sogno per il Napoli. Il calciatore argentino ha deciso di interrompere il suo rapporto con i bianconeri. La società di Agnelli lo perderà a parametro zero, sicuramente una grave perdita, dato che il giocatore poteva far guadagnare molti soldi alla Juve: uno dei club più indebitati della Serie A. Inoltre i bianconeri devono subire una nuova indagine per il caso plusvalenze.

Dybala al Napoli

L’addio di Dybala alla Juve è stato raccontato in maniera molto diversa rispetto a quello di Insigne dal Napoli- Due casi simili, di certo non uguali, ma che hanno avuto una narrazione mediatica totalmente diversa. Prendere Dybala a 28 anni senza pagare il cartellino sarebbe un affare per molti club. Nonostante sia sempre soggetto ad infortuni. C’è chi sogna Dybala al Napoli, ma Alvino su questo punto è in disaccordo: “Non mi piacerebbe vedere Paulo Dybala con la maglia azzurra. Ho sempre considerato il giocatore della Juventus come un tuttofare, uno che non brilla per sportività. Adesso perché dovrei cambiare idea? Solo perché lascia la Juve a parametro zero? Ovviamente rispetto l’opinione di tutti ma la penso così“. In ogni caso Dybala resta irraggiungibile per il Napoli che sfora già il nuovo FPF, e non ha la possibilità di offrire l’ingaggio di oltre 7 milioni di euro chiesto dall’argentino.