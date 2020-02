Napoli, infortunio Mertens. Distorsione alla caviglia per il Belga

Infortunio Mertens, distorsione alla caviglia per l’attaccante del Napoli. Il belga salterà sicuramente il Torino e rischia la sfida con l’Inter in Coppa Italia.

Dries Mertens è stato l’eroe di Napoli-Barcellona, il belga autore di una rete bellissima ha dovuto lasciare il campo in seguito a una dura entrata di Busquets. Dries ha raggiunto nella notte magica del San Paolo Marek Hamsik a quota 121 goal piazzandosi la primo posto nella classifica dei migliori marcatori del Napoli di tutti i tempi.

I tifosi del Napoli sono in apprensione per le condizioni di Mertens dopo l’infortunio rimediato da Busquets. L’attaccante belga è andato a terra sul contrasto con lo spagnolo, ammonito dall’arbitro dopo il fallo. Il numero 14 ha cercato di stringere i denti, ma poco dopo è crollato nuovamente a terra chiedendo il cambio.

La Ssc Napoli ha diramato un comunicato sulle condizioni di Mertens:

“Dries Mertens, che è uscito per infortunio ad inizio ripresa del match contro il Barcellona, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra. Dries Mertens, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha fatto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.



INFORTUNIO MERTENS. 10 GIORNI DI STOP

Secondo quanto riporta Sky sport 24 La distorsione alla caviglia in seguito alla botta che ha ricevuto provoca a Mertens un dolore molto forte. Secondo le prime stime il belga dovrà stare fermo per circa dieci giorni. Stop che lo porterà a saltare sicuramente la partita di Serie A contro il Torino e che lo metterebbe a rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì 5 marzo contro l’Inter.