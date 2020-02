Koulibaly si avvicina al PSG, secondo i media francesi il difensore del Napoli avrebbe comprato una casa di lusso a Parigi.

Kalidou Koulibaly si avvicina al PSG, lo affermano i media francesi. Il difensore senegalese sta vivendo la sua peggior stagione da quando è a Napoli. Le prestazioni insufficienti e i continui infortuni hanno portato Koulibaly ad essere la copia sbiadita del grande campione che i tifosi azzurri erano abituati a vedere. Nonostante il periodo no del difensore, i grandi club non hanno mai smesso di seguirlo, in particolare il PSG.



Secondo Le Parisien, il PSG vuole Koulibaly per sostituire il partente Tiago Silva. In queste ore sarebbe spuntato un nuovo indizio: Koulibaly avrebbe acquistato da poco un enorme appartamento di lusso nel cuore di Parigi, spendendo circa quattro milioni di euro.

Se la notizia fosse confermata, Koulibaly in estate si trasferirà in Ligue 1.