Rinnovo Mertens, il Napoli vuole la conferma. Attesa per la decisione finale

Ultime notizie sul rinnovo di Dries Mertens, il Napoli vuole la conferma del belga. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Già da tempo c’era aria di riavvicinamento tra Dries Mertens e il Napoli. Prima le parole al miele di Aurelio De Laurentiis, poi quelle di Gennaro Gattuso. Parole non pronunciate a casa, ma da chi riconosce il valore del calciatore. Il gol messo a segno col Barcellona, ha solo confermato tutti i valori positivi di Dries Mertens un attaccante che ha sempre avuto bisogno di dimostrare, nonostante i 121 gol messi a segno in maglia azzurra. Ora il rinnovo di Mertens è una priorità del Napoli che vuole conferma. Secondo quanto fa sapere il Corriere dello Sport il presidente del Napoli ha fatto tutto ciò che poteva per trattenerlo mettendo sul piatto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, per due anni.

La decisione di Mertens

Con l’offerta del Napoli sul tavolo ora tocca al calciatore prendere la decisione finale. Da Monaco arrivano offerte più che allettanti, ma la voglia di restare in maglia azzurra c’è tutta. Lo ha confermato anche durante l’esultanza per il gol al Barcellona, in cui ha indicato la N della società partenopea. Un segnale che in tanti hanno interpretato come la volontà del calciatore di restare in Campania. Se il Napoli vuole conferma di Mertens ed il calciatore vuole restare allora il rinnovo sarà cosa semplice. A questo punto i tifosi non vedono l’ora di poter avere delle notizie ufficiali in merito. Intanto il belga si è ripreso dalla botta rimediata nella sfida di Champions League. In un primo momento si parlava di almeno dieci giorni di stop, tanto che il belga era in dubbio anche per la sfida di Coppa Italia con l’Inter. L’allarme è rientrato e potrebbe giocare addirittura col Torino.