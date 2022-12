Sky – Marchetti: “Sirigu verso l’addio al Napoli. Kadiouglu lo vuole Spalletti”

Luca Marchetti di Sky fa il punto sul calciomercato del Napoli: Salvatore Sirigu può rescindere il contratto, Kadioglu piace a Spalletti.

Si parte dal nome di Ferdi Kadioglu entrato nel mirino di Cristiano Giuntoli. Marchetti fa sapere che “il nome di Kadioglu è quello che piace di più a Spalletti, che proprio al termine dell’amichevole con l’Antalyaspor ha detto che gli piacciono talenti di Super Lig ma di cui non può fare i nomi per evitare che le concorrenti vadano a prendere quel giocatore“. Secondo Marchetti di Sky il calciomercato del Napoli sarà influenzato anche dalle uscite: “Se vanno via Zanoli e Demme, allora si potrà fare qualcosa in entrata, altrimenti sarà difficile che ci siano dei movimenti“.

Al posto di Demme si parla di un interessamento concreto del Napoli per Lazar Samardzic dell’Udinese ma anche di Ivan Ilic del Verona. “Sono due giocatori molto validi ma che hanno qualità diverse dal tedesco. Giuntoli può pensare anche di prendere una alternativa a Lobotka, che non deve essere per forza qualcuno con le sue stesse caratteristiche. Magari si può prendere una mezz’ala, andando a comporre poi un puzzle diverso“.

Il Napoli oltre a Kadioglu in entrata, guarda pure alle uscite con Sirigu che non sta dando molte certezze dal punto di vista fisico. Il portiere ha saltato anche la prima amichevole in Turchia a causa di un infortunio. Ecco quanto fa sapere Sky: “È possibile che il Napoli pensi di sostituirlo, ma bisogna capire i suoi problemi fisici da cosa dipendono. Finora, non c’è stato bisogno di un altro vice di Alex Meret, ma se il Napoli lo riterrà opportuno, allora lo prenderà. Sono piccole cose che non si possono sottovalutare, se vuoi arrivare fino in fondo con il gas sempre aperto“.