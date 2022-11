GAZZETTA – Napoli su Samardzic: colpo già a gennaio

Il Napoli può anticipare il colpo Samardzic già a gennaio, un investimento per il futuro da parte del club di Aurelio De Laurentiis.

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli sta portando avanti contatti costanti con l’Udinese per il centrocampista dell”Under 21 tedesca. Un gioiello che ha già ricevuto la benedizione di Luciano Spalletti, che proprio nell’ultima partita prima della pausa lo ha paragonato a Zielinski. Insomma De Laurentiis per Samardzic fa sul serio e può anticipare il colpo a gennaio. Già in passato il presidente ha fatto colpi in prospettiva, lasciando poi i giocatori nei rispettivi club: come quando ha acquistato Inglese dal Parma o Petagna dalla Spal. Gli azzurri possono contare sugli introiti della Champions e quindi programmare più serenamente il calciomercato.

Samardzic al Napoli: chiusura già durante il calciomercato di gennaio?

Ecco quanto scrive Gazzetta sull’operazione Samardzic: “Gennaio è vicino, può essere il momento giusto per affondare il colpo ovviamente in prospettiva dell’estate 2023. L’Udinese non ha ancora fissato un prezzo ma Samardzic oggi vale circa 25 milioni e domani chissà. Ecco perché sarà meglio non perdere troppo tempo da entrambe le parti. Il Napoli non ama partecipare ad aste di sorta e per Samardzic a fine stagione ci sarà la fila e l’Udinese sa che non conviene tirare troppo la corda perché poi c’è il rischio che qualcosa vada storto. Inoltre, le due proprietà sono amiche e legate da rapporti di vecchia data al punto che non sono mancati gli affari in passato“.

Ma il Napoli lavora su più fronti per il futuro. L’interesse per Arda Guler del Fenerbahce è concreto, un giocatore di grandissima prospettiva su cui Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi e spera di poter concretizzare l’operazione. In questo modo la società pianifica il futuro provando ad acquistare potenziali campioni ad un prezzo ancora accessibile.