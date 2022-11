Tournée Turchia, manca l’annuncio – Repubblica: “Napoli, silenzio comico o ridicolo”

Il Napoli non ha ancora annunciato ufficialmente le date della tournée in Turchia, secondo Repubblica il silenzio è “comico o ridicolo“.

Da più parti si legge di una partenza oramai programmata da parte del Napoli in Turchia, gli azzurri saranno impegnati ad Antalya. Si è scritto del resort di lusso in cui alloggerà la squadra azzurra che potrà contare anche su Kvaratskhelia ristabilito dopo l’infortunio.

Eppure un alone di mistero avvolge ancora il ritiro in Turchia del Napoli, dato che dalla SSCN non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Già Luciano Spaletti non si è voluto sbilanciare al termine di Napoli-Udinese, ultima partita prima della sosta, ma da allora non è arrivato nessun programma da parte della società partenopea.

Napoli torunée in Turchia

Sicuramente gli attentati di Istanbul hanno fatto alzare l’attenzione intorno al ritiro che si terrà però ad Antalya. Resta comunque il mistero che non piace a Repubblica. Ecco quanto viene scritto sul quotidiano: “Si vocifera di contratti non ancora firmati, ma avrebbe del paradossale un cambio di programma in extremis da parte del Napoli, visto che Spalletti e il suo staff sarebbero costretti a rivoluzionare a poche ore dalla partenza il loro piano di lavoro. Ma per oggi è attesa la definitiva schiarita ed è possibile che dagli uffici di Castel Volturno venga partorito perfino un comunicato ufficiale, con illuminazioni sui misteriosi dettagli della trasferta in Turchia“.