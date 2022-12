Il Napoli vuole Ilic: arriva la risposta del Verona

Il Napoli vuole Ivan Ilic per rinforzare il centrocampo, Cristiano Giuntoli pensa ad una formula per prenderlo già durante il mercato di gennaio.

Il club azzurro sta seguendo da tempo questo calciatore, destinato oramai a cambiare squadra, dopo alcune stagioni molto interessanti al Verona. Giuntoli ha un ottimo rapporto con la società scaligera e sta cercando la strada giusta per arrivare ad Ilic.

Ilic al Napoli, la richiesta del Verona

Corriere dello Sport fa sapere che la richiesta economica del Verona per Ilic è di 25 milioni di euro, per questo motivo il Napoli vorrebbe prendere il giocatore in prestito. Ma da questo punto di vista non c’è stata un’apertura da parte della società scaligera. Se il Napoli vuole il centrocampista dovrà pagare il suo cartellino. La situazione è in evoluzione e potrebbe avere una accelerata qualora Demme dovesse essere ceduto. Il centrocampista tedesco sta trovando poco spazio con Luciano Spalletti. Demme può andare al Monza, ma nelle ultime settimane anche la Salernitana si è interessata molto.

Il Napoli sul mercato di gennaio non ha grandi necessità, ma occasioni da cogliere. Per questo motivo non si escludono movimenti in entrata da parte del club azzurro, che però concluderà operazioni solo se ci sarà una ghiotta occasione.