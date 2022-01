SKY – Amin Younes va all’Al-Ettifaq. Affare fatto ha sostenuto anche le visite mediche: I dettagli

Amin Younes passa all’Al-Ettifaq, in Arabia Saudita. Il calciatore ex Napoli, nella giornata di oggi, ha sostenuto le visite mediche.

Il giornalista di Sky, Fabrizio Romano annuncia su Twitter il passaggio di Younes all’Al-Ettifaq:

“L’esterno dell’Eintracht Frankfurt, Amin Younes, passerà all’Al-Ettifaq Club in Arabia Saudita. Affare fatto, visite mediche completate oggi”.

Younes, ancora di proprietà del Napoli al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023, aveva diverse proposte anche dalla Serie A. tra queste quella del Genoa. Si vociferava di un contratto tra le parti, ma secondo Sky il Napoli non è ha accettato il prestito solo per sei mesi ma ma ha preferito valutare solo l’opzione per un passaggio definitivo.

Il tedesco, scuola Ajax, aveva fatto intravedere qualcosa di buono anche nel nostro campionato, e ora andrà a giocare in un campionato meno competitivo e meno stressante.

Amin Younes, passato in prestito biennale dal Napoli all’Eintracht dopo un primo anno a buoni livelli, riuscendo anche a conquistare la nazionale tedesca, è caduto nel dimenticatoio. Ora lo aspetta l’Arabia Saudita.