Younes verso l’Eintracht Francoforte, il tedesco potrebbe tornare in Bundesliga. Machach firma con il VVV-Venlo. La Juventus torna su Milik.

Amin Younes vicinissimo all’Eintracht Francoforte. L’esterno del Napoli si trasferirà in Bundesliga con la formula del prestito biennnale con diritto di riscatto. L’operazione è stata chiusa nel corso delle ultime ore.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per i giocatori in uscita. La dirigenza azzurra non ha illuso nessuno ed è stata molto chiara nel raccontare i fatti del mercato. Altri acquisti, sarebbero stati fatti soltanto se fossero arrivate le necessarie risorse provenienti dalla cessione di Koulibaly.

Dopo Younes all’l’Eintracht Francoforte, Giuntoli ha chiuso una nuova operazione, Zinedine Machach, lascia il club azzurro in prestito per volare in Olanda. L’attaccante franco-algerino vestirà la maglia del VVV-Venlo, operazione confermata dallo stesso club giallonero tramite un comunicato ufficiale.

CASO MILIK

Il futuro di Arkadiusz Milik resta un’incognita. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato l’attaccante del Napoli rischia di guardare il campionato dalla tribuna. Il Tottenham, non ha affondato il colpo, nonostante una trattativa ben avviata.

Milik convince il patron Levy, ma non lo special one, Mourinho, che preferisce altri obiettivi. Si era parlato di un interessa delle Fiorentina, ma non è bastato per imbastire una vera e propria trattativa. Con molta probabilità per la cessione di Milik se ne parlerà a Gennaio. Molti club infatti hanno mostrato interesse verso il giocatore, spiegando al procuratore che lo vorrebbero a parametro zero.

Oltre al Tottenham, sono pronte a farsi avanti Manchester City, Manchester United, Juventus, PSG e Bayern Monaco, dove milita Lewandowski, amico e compagno di Nazionale.

Proprio i bianconeri sono da considerarsi gli artefici di dei tanti rifiuti di Milik, alla Roma in primis. La Juventus vuole il polacco senza versare un solo euro nelle casse del Napoli. Se Milik dovesse liberarsi dal Napoli proprio i bianconeri sarebbero in pole.

OUNAS

Il Napoli dopo ceduto Younes all’Eintracht Francoforte, e Machach in Olanda cederà Ounas. Gli azzurri si priveranno dell’algerino solo a titolo definitivo per una somma di 15 milioni. In caso contrario resterà in azzurro agli ordini di Gattuso.