Il Manchester City volevano Kalidou Koulibaly ad ogni costo, i tifosi hanno notato un link strano nell’annuncio dell’acquisto di Ruben Dias.

La trattativa tra Napoli e Manchester City è andata avanti per un’estate intera, ma alla fine Kalidou Koulibaly non si è trasferito alla corte di Pep Guardiola che ha dovuto ‘ripiegare’ su Ruben Dias. Il manager degli inglesi voleva ad ogni costo il giocatore senegalese, a cui offriva un raddoppio dell’ingaggio attuale che percepisce al Napoli (6 milioni di euro). Il problema è stato l’accordo con il Napoli. Il City non si è mai voluto scomodare a trattare direttamente con Aurelio De Laurentiis, inoltre hanno sempre offerto una cifra troppo bassa. Il Napoli chiedeva e chiede almeno 70/75 milioni di euro per il calciatore, ufficialmente ne sono stati offerta 55/60.

A queste cifre Manchester e Napoli non avrebbero mai trovato l’accordo per Koulibaly. Così il club inglese ha prelevato Ruben Dias. Dall’Inghilterra, però, riportano un retroscena nell’annuncio dell’acquisto del difensore. I tifosi inglesi, infatti, hanno notato un link stranissimo all’interno della pagina con la scritta: “Nuova firma – fai una domanda a Kalidou Koulibaly”. Ovviamente la domanda non può essere fatta perché il senegalese non è un calciatore di Cityzens, ma i dubbi permangono. I tabloid inglesi si chiedono se per caso il City a questo punto avrà ancora voglia di fare qualche tentativo per Koulibaly, nonostante abbiano già preso Ruben Dias.

Il calciatore portoghese è costato 40 milioni di sterline e sembra improbabile che Guardiola possa avere altro denaro da spendere. Gattuso spera che il giocatore possa restare in maglia azzurra ed ha chiesto anche la conferma di Hysaj. In un mercato così complicato, sembra meglio tenere in rosa i calciatori migliori che provare a prendere qualche nuova acquisto, ma questo si può fare se non arriva una mega offerta che farebbe vacillare il Napoli.