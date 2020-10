Inchiesta su De Laurentiis aperta dalla la procura di Milano. Programmato terzo tampone Covid. I giocatori preoccupati dall’idea della positività.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo «conoscitivo», cioè senza ipotesi di reato né indagati, dopo l’esposto presentato dal Codacons contro Aurelio De Laurentiis per la sua partecipazione all’ultima assemblea di Lega coi sintomi del Covid.

È escluso, in ogni modo, che il presidente fosse a conoscenza della sua positività. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, l’inchiesta su De Laurentiis dovrebbe andare verso l’archiviazione.

La rosea aggiunge: “L’inchiesta su De Laurentiis non preoccupa il club. a tenere banco in casa napoli è la paura del Covid dopo al gara contro il Genoa.

Soltanto oggi si conosceranno i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Napoli e lo staff tecnico. Ieri, prima dell’allenamento, ci sono stati i prelievi per il secondo test dopo il primo effettuato, martedì, che ha dato esito negativo per tutti. L’atmosfera a Castel Volturno non è proprio delle migliori. In tanti sono preoccupati dall’idea della positività che potrebbe coinvolgere anche le famiglie.

Per il Napoli è stato programmato un terzo tampone, al quale giocatori e staff verranno sottoposti domani mattina. I risultati si avranno nella stessa giornata.

Per questo motivo il club non ha ancora programmato la trasferta di Torino. Sono due le soluzioni a disposizione: partenza domani sera, dopo cena, oppure raggiungere Torino domenica mattina con l’abituale volo charter“.