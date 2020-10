Tièmouè Bakayoko è stato offerto al Napoli, il giocatore vuole andare via dal Chelsea. Giuntoli studia il modo per prendere il centrocampista.

Sarebbe una delle pedine che Gennaro Gattuso gradirebbe avere nel suo Napoli, Tièmouè Bakayoko incarna il prototipo di giocatore che serve ora in mezzo al campo. Alto, dal fisico possente, capace anche di dare una mano in fase offensiva se serve. Insomma un incontrista moderno, capace di fare anche la differenza sulle palle alte, sia in attacco che in difesa. Bakayoko è in uscita dal Chelsea e vuole trovare una nuova squadra prima che chiuda il calciomercato, perché sa che a Londra non avrà spazio. Per ora ci ha provato il Milan, ma l’affare non è stato concluso per i costi alti dell’operazione.

Napoli su Bakayoko: problema ingaggio

Secondo Corriere dello Sport il centrocampista è stato offerto al Napoli che ci sta pensando seriamente. L’idea di completare la rosa con un nuovo rinforzo in mediana c’è sempre, nei giorni scorsi si è parlato di Duncan che a Firenze non trova molto spazio, quindi il profilo individuato è quello. Ora bisogna capire se si riesce a trovare anche la formula giusta per portare un nuovo centrocampista in maglia azzurra. Anche Nicolò Schira ha parlato di un sondaggio del Napoli per Bakayoko, ma il problema resta l’ingaggio del calciatore che percepisce oltre 6 milioni di euro a stagione.

Inoltre il Napoli senza l’uscita di Kalidou Koulibaly non vuole fare altri acquisti a titolo definitivo. Un centrocampista dovrà arrivare in prestito, formula che il Chelsea non rifiuterebbe. Anche la Fiorentina potrebbe aprire le porte per una cessione temporanea di Duncan. Attualmente, invece, la pista Vecino si è raffreddata. L’Inter vuole una cessione a titolo definitivo o un obbligo di riscatto, soluzione non gradita ad Aurelio De Laurentis. La palla passa di nuovo a Giuntoli.