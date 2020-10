Schira: “Bakayoko in uscita dal Chelsea, il Napoli ci prova”

Il Napoli sul calciomercato cerca un centrocampista, Tièmouè Bakayoko è un profilo che piace alla società di Aurelio De Laurentiis.

Nel mercato delle idee bisogna prendere le occasioni al volo quando si presentano, così il Napoli ha sondato il terreno per Tièmouè Bakayoko, calciatore in uscita dal Chelsea. Il centrocampista sa di non avere spazio a Londra e sta aspettando la giusta offerta. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato di Gazzetta dello Sport, gli azzurri stanno cercando il centrocampista, ecco quanto scrive sul suo profilo twitter: “Tièmouè Bakayoko continua ad aspettare l’AC Milan: intanto non mancano i sondaggi di altre squadre per il francese, che resta in uscita dal Chelsea. Ultimo club a chiedere informazioni all’entourage del francese (dopo Crystal Palace, PSG, Galatasaray e Betis) è stato il Napoli“.

Con Bakayoko il Napoli riuscirebbe finalmente a trovare un giocatore abile nella fase di interdizione. Il centrocampista di origini ivoriane ha anche un fisico imponente con i suoi 189 centimetri di altezza e quindi andrebbe ad alzare, anche proprio fisicamente, la mediana azzurra che punta molto sulla tecnica e poco sul fisico. Il problema legato a Bakayoko è il suo ingaggio dato che percepisce più di 6 milioni di euro a stagione, una cifra che il Napoli non vuole investire per pagare l’ingaggio di un nuovo acquisto.