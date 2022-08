Simeone-Napoli, Schira: “affare possibile, intreccio con Icardi”

Simeone-Napoli, Schira rivela un retroscena su Icard. Il possibile trasferimento al Monza potrebbe rompere le uova nel paniere agli azzurri.

“Chi acquisterà il Monza di Silvio Berlusconi come nuovo centravanti? Andrea Petagna e Mauro Icardi sono due soluzioni parallele, ma se la società biancorossa non prende l’ex SPAL, ecco che non si libera lo slot necessario affinché il Napoli possa riuscire a prendere il ‘Cholito’ Giovanni Simeone dall’Hellas Verona”.

Schira nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto: “Se Maurito Icardi continuerà a non giocare al Paris Saint-Germain, allora potrà prendere in considerazione l’ipotesi di tornare a in Italia a metà agosto. Non dimentichiamoci che l’ex Inter ha casa a Milano: vi rientrerebbe volentieri”.

“Il Napoli non può fare altro che attendere: la dirigenza partenopea aspetta l’offerta giusta del Monza per Petagna prima di chiudere per il Cholito Simeone”, ha concluso Schira.