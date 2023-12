Serie A, anticipi e posticipi fino alla 27^ giornata: tutti i match del Napoli

Scopri le nuove date della Serie A dopo la Supercoppa Italiana in Arabia. Calendario aggiornato e anticipi, posticipi fino alla 27ª giornata.

La Supercoppa Italiana, che si terrà in Arabia, ha scosso il mondo del calcio italiano e ha portato a significativi cambiamenti nella programmazione delle partite di Serie A dalla ventesima fino alla ventisettesima giornata. La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente gli anticipi, i posticipi e le nuove date delle partite, adattandosi alla nuova dinamica imposta dal torneo che vedrà il Napoli, Campione d’Italia, l‘Inter, vincitore della Coppa Italia, la Lazio e la Fiorentina sfidarsi nella Final Four in Arabia il 22 gennaio 2024.

Ecco le principali modifiche apportate al calendario delle prossime giornate:

20ª GIORNATA

13/01/2024 Sabato 15.00 GENOA-TORINO DAZN

13/01/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA-EMPOLI DAZN

13/01/2024 Sabato 20.45 MONZA-INTER DAZN/SKY

14/01/2024 Domenica 12.30 LAZIO-LECCE DAZN/SKY

14/01/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI-BOLOGNA DAZN

14/01/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-SALERNITANA * DAZN

14/01/2024 Domenica 18.00 FIORENTINA-UDINESE DAZN

14/01/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

15/01/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA-FROSINONE DAZN/SKY

16/01/2024 Martedì 20.45 JUVENTUS-SASSUOLO DAZN

21ª GIORNATA

20/01/2024 Sabato 18.00 ROMA-HELLAS VERONA DAZN

20/01/2024 Sabato 20.45 UDINESE-MILAN DAZN/SKY

21/01/2024 Domenica 12.30 FROSINONE-CAGLIARI DAZN/SKY

21/01/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-MONZA DAZN

21/01/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA-GENOA DAZN

21/01/2024 Domenica 20.45 LECCE-JUVENTUS DAZN

14/02/2024 Mercoledì 19.00 BOLOGNA-FIORENTINA ** DAZN

22/02/2024 Giovedì 20.45 TORINO-LAZIO ** DAZN/SKY

28/02/2024 Mercoledì 18.00 SASSUOLO-NAPOLI ** DAZN

28/02/2024 Mercoledì 20.45 INTER-ATALANTA ** DAZN

22ª GIORNATA

26/01/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY

27/01/2024 Sabato 15.00 ATALANTA-UDINESE DAZN

27/01/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS-EMPOLI DAZN

27/01/2024 Sabato 20.45 MILAN-BOLOGNA DAZN/SKY

28/01/2024 Domenica 12.30 GENOA-LECCE DAZN/SKY

28/01/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-FROSINONE DAZN

28/01/2024 Domenica 15.00 MONZA-SASSUOLO DAZN

28/01/2024 Domenica 18.00 LAZIO-NAPOLI DAZN

28/01/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-INTER DAZN

29/01/2024 Lunedì 20.45 SALERNITANA-ROMA DAZN

23ª GIORNATA

02/02/2024 Venerdì 20.45 LECCE-FIORENTINA DAZN

03/02/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

03/02/2024 Sabato 15.00 UDINESE-MONZA DAZN

03/02/2024 Sabato 18.00 FROSINONE-MILAN DAZN

03/02/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA-SASSUOLO DAZN/SKY

04/02/2024 Domenica 12.30 TORINO-SALERNITANA DAZN/SKY

04/02/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN

04/02/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-LAZIO DAZN

04/02/2024 Domenica 20.45 INTER-JUVENTUS DAZN

05/02/2024 Lunedì 20.45 ROMA-CAGLIARI DAZN/SKY

24ª GIORNATA

09/02/2024 Venerdì 20.45 SALERNITANA-EMPOLI DAZN

10/02/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI-LAZIO DAZN

10/02/2024 Sabato 18.00 ROMA-INTER DAZN

10/02/2024 Sabato 20.45 SASSUOLO-TORINO DAZN/SKY

11/02/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA-FROSINONE DAZN/SKY

11/02/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-LECCE DAZN

11/02/2024 Domenica 15.00 MONZA-HELLAS VERONA DAZN

11/02/2024 Domenica 18.00 GENOA-ATALANTA DAZN

11/02/2024 Domenica 20.45 MILAN-NAPOLI DAZN

12/02/2024 Lunedì 20.45 JUVENTUS-UDINESE DAZN/SKY

25ª GIORNATA

16/02/2024 Venerdì 19.00 TORINO-LECCE DAZN

16/02/2024 Venerdì 21.00 INTER-SALERNITANA DAZN/SKY

17/02/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-GENOA DAZN

17/02/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA-JUVENTUS DAZN

17/02/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-SASSUOLO DAZN/SKY

18/02/2024 Domenica 12.30 LAZIO-BOLOGNA DAZN/SKY

18/02/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN

18/02/2024 Domenica 15.00 UDINESE-CAGLIARI DAZN

18/02/2024 Domenica 18.00 FROSINONE-ROMA DAZN

18/02/2024 Domenica 20.45 MONZA-MILAN DAZN

26ª GIORNATA

23/02/2024 Venerdì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN

24/02/2024 Sabato 15.00 SASSUOLO-EMPOLI DAZN

24/02/2024 Sabato 18.00 SALERNITANA-MONZA DAZN

24/02/2024 Sabato 20.45 GENOA-UDINESE DAZN/SKY

25/02/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS-FROSINONE DAZN/SKY

25/02/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN

25/02/2024 Domenica 18.00 LECCE-INTER DAZN

25/02/2024 Domenica 20.45 MILAN-ATALANTA DAZN

26/02/2024 Lunedì 18.30 ROMA-TORINO DAZN

26/02/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA-LAZIO DAZN/SKY

27ª GIORNATA

01/03/2024 Venerdì 20.45 LAZIO-MILAN DAZN

02/03/2024 Sabato 15.00 UDINESE-SALERNITANA DAZN

02/03/2024 Sabato 18.00 MONZA-ROMA DAZN

02/03/2024 Sabato 20.45 TORINO-FIORENTINA DAZN/SKY

03/03/2024 Domenica 12.30 HELLAS VERONA-SASSUOLO DAZN/SKY

03/03/2024 Domenica 15.00 EMPOLI-CAGLIARI DAZN

03/03/2024 Domenica 15.00 FROSINONE-LECCE DAZN

03/03/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-BOLOGNA DAZN

03/03/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-JUVENTUS DAZN

04/03/2024 Lunedì 20.45 INTER-GENOA DAZN/SKY

* In caso di mancata qualificazione della Società US Salernitana ai Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, la gara Napoli-Salernitana verrà anticipata a sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15.00.

** Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società ACF Fiorentina, FC Internazionale, SS Lazio e SSC Napoli alla EA Sports FC Supercup 2023/2024.