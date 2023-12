Con la Roma pronto il miglior Napoli: dieci cambi ed un solo confermato rispetto al Frosinone

Il Napoli cambia radicalmente la formazione per la Roma dopo la deludente Coppa Italia. Mazzarri punta a riscatto con dieci cambi, conferme e sorprese.

Il prossimo scontro tra Roma e Napoli promette scintille, ma è il cambio quasi integrale nella formazione a tenere banco nelle ultime notizie. Walter Mazzarri, il mister partenopeo, sembra aver deciso di mettere in campo una squadra completamente rinnovata rispetto all’ultima apparizione in Coppa Italia contro il Frosinone, dove il Napoli ha subito una brutta eliminazione agli Ottavi di Finale.

La sconfitta pesante ha lasciato il segno, e Mazzarri ha deciso di agire con decisione per cercare di riscattarsi contro la Roma, diretta concorrente per il quarto posto in classifica. La tensione è palpabile, e la squadra partenopea sembra pronta a dare il massimo per riscattare la deludente performance precedente.

Il mister, pur non organizzando una conferenza stampa formale, ha rivelato alcune anticipazioni sulla formazione. “Tornano tutti i titolari, con Jesus e non Natan in difesa, e Zielinski a centrocampo,” ha dichiarato Mazzarri. La sorpresa, tuttavia, è rappresentata dai dieci cambi apportati rispetto alla gara contro il Frosinone. L’unico confermato è Mario Rui, a dimostrazione dell’intenzione di Mazzarri di puntare sulla forza della sua rosa per ottenere un risultato positivo contro una Roma determinata.

Secondo le indiscrezioni provenienti da Radio Marte, sembra che i dubbi siano minimi e che il Napoli schiererà il suo miglior undici possibile, con un’unica certezza in difesa. Di seguito la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Mazzarri.