Roma-Napoli, i convocati di Mazzarri: out Elmas e altri tre

Il Napoli affronta la Roma senza Elmas e altri tre giocatori chiave. Mazzarri svela i convocati e la formazione per la sfida cruciale.

Roma-Napoli è il match atteso della 17esima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma domani, sabato 23 dicembre, alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico. Walter Mazzarri, allenatore degli azzurri, ha rilasciato la lista dei convocati in vista di questa cruciale sfida contro la formazione di José Mourinho, attualmente al comando dei giallorossi.

Quattro giocatori chiave saranno assenti nella sfida contro la Roma. Il centrocampista Elmas e il difensore Olivera non saranno disponibili, insieme al terzo portiere Contini e al difensore danese Lindstrom. Queste assenze pongono una sfida aggiuntiva per Mazzarri, che dovrà adattare la sua formazione per affrontare uno degli avversari più temibili del campionato.

Ecco l’elenco completo dei convocati per la sfida:

PORTIERI: Gollini, Meret, Idasiak.

DIFENSORI: Mario Rui, Di Lorenzo, Ostigard, Matan, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus.

CENTROCAMPISTI: Lobotka, Anguissa, Zielinski, Cajuste, Demme Gaetano.

ATTACCANTI: Politano, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori.

Nonostante le difficoltà, Mazzarri si prepara a schierare una formazione competitiva contro la Roma. La probabile formazione vedrà Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui in difesa; Zielinski, Lobotka, Anguissa a centrocampo; e Kvaratskhelia, Osimhen e Politano in attacco.