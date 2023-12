Dove sarà il futuro di Gaetano, Zanoli e Zerbin? Le concorrenti non mancano

Gaetano, Zanoli e Zerbin in uscita. Le ultime sulle destinazioni e le squadre interessate ai tre talenti azzurri nel mercato di gennaio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il calciomercato invernale si avvicina e il Napoli è pronto a mettere sul mercato tre gioielli della propria cantera: Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. La decisione di cederli in prestito a gennaio è finalizzata a garantire loro ulteriori opportunità di gioco e crescita, considerando le buone performance della scorsa stagione lontano dal capoluogo campano.

Il terzino Alessandro Zanoli, reduce dall’esperienza con la Sampdoria, sembra orientato verso una nuova avventura con il Genoa. Tuttavia, le pretendenti non mancano, con Salernitana, Hellas Verona e soprattutto il Frosinone interessati a rinforzare le proprie squadre con il giovane talento azzurro.

Il Frosinone, in particolare, ha messo gli occhi su due giocatori del Napoli: l’esterno d’attacco Alessio Zerbin e il centrocampista Gianluca Gaetano. Zerbin, autore di 31 presenze, 9 reti e 3 assist nella stagione 2021/22, sembra essere una pedina ambita dai ciociari per rinforzare il reparto offensivo.

Quanto a Gianluca Gaetano, il Frosinone aveva tentato di assicurarselo già durante l’estate, ma il giovane centrocampista aveva deciso di rimanere a Napoli. Ora, Empoli e Lecce sono pronti a sfidarsi per ottenere il suo prestito. Le ultime indiscrezioni, riportate da TuttoMercatoWeb.com, suggeriscono una concorrenza accesa per il talento partenopeo.

Il mercato di gennaio si prospetta dunque ricco di colpi e sorprese per il Napoli, che cerca di valorizzare i propri giovani talenti e contemporaneamente rinforzare la rosa in vista delle sfide future. Resta da vedere quali saranno le destinazioni definitive per Gaetano, Zanoli e Zerbin, ma una cosa è certa: il calciomercato invernale sarà uno spettacolo da seguire con attenzione, con gli appassionati pronti a scoprire quali nuovi talenti illumineranno la Serie A nella seconda metà della stagione.