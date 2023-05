Sergio Conceicao-Napoli si complica: clausola altissima per liberarlo

L’affare tra Sergio Conceicao ed il Napoli si complica: il Porto chiede una clausola altissima per liberare l’allenatore lusitano

Sergio Conceicao riveste perfettamente l’identikit tracciato da Aurelio De Laurentiis per guidare il prossimo Napoli. L’allenatore lusitano ha un profilo europeo, ha esperienza nelle competizioni e gioca con il 4-3-3. In queste ore se ne sta parlando tanto ma non è l’unico trainer che piace al massimo dirigente del club azzurro. A complicare i piani per la trattativa è la clausola rescissoria che, a quanto pare, il Porto vuole sia pagata interamente.

Tuttavia, secondo quanto riferito dal giornale lusitano O Jogo, il Porto non sembrerebbe propenso a far partire l’ex centrocampista di Inter e Lazio a cuor leggero. Anzi. Per liberarlo, infatti, i Dragoes chiederebbero il pagamento dell’intera clausola rescissoria, che ammonterebbe a 18 milioni di euro. Un’indiscrezione, questa, che se fosse confermata renderebbe decisamente complicato un approdo di Sergio Conceicao al Napoli, che sarebbe disposto a proporgli un contratto biennale da 4 milioni netti a stagione (6 lordi) ma non intende versare penali per averlo. Questa è la difesa alzata dai lusitani che sono molto legati al proprio allenatore e vogliono fare di tutto per trattenerlo in Portogallo.