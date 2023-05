TMW- Allenatore Napoli, De Laurentiis prova il colpo grosso: contatti con Nagelsmann

Aurelio De Laurentiis tenta di nuovo con Julian Nagelsmann. Dopo un primo contatto esplorativo, si è cercato di capire i dettagli della clausola d’uscita dal Bayern Monaco.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. De Laurentiis, contatti con Nagelsmann. Secondo quanto rivela la redazione di TMW, Aurelio De Laurentiis, che sta cercando con determinazione di rafforzare il Napoli. Un obiettivo di grande ambizione è nel mirino del presidente azzurro: Julian Nagelsmann, tecnico di levatura internazionale del Bayern Monaco.

Secondo le ultime informazioni raccolte, si è tenuto un secondo contatto diretto tra De Laurentiis e Nagelsmann, confermando l’interesse del Napoli per il tecnico tedesco. Un primo contatto esplorativo era già avvenuto nelle scorse settimane, con l’obiettivo di capire i dettagli della clausola di rescissione dal contratto con il Bayern Monaco, stipulata a 11,5 milioni di euro.

Tuttavia, i movimenti del mercato sono dinamici e imprevedibili, e la situazione si era temporaneamente bloccata quando De Laurentiis aveva mostrato interesse per Luis Enrique. Ma la proposta presentata all’allenatore asturiano due giorni fa ha raffreddato la trattativa, riaprendo la porta a Nagelsmann.

La lista dei potenziali allenatori del Napoli non si limita a questi due nomi. Tra le opzioni considerate da De Laurentiis ci sono anche Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna. Ma l’ambizione di De Laurentiis, che in passato ha portato a Napoli nomi come Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti, sembra spingere verso Nagelsmann.

L’allenatore tedesco, dopo l’esperienza con il Bayern Monaco, era stato accostato anche al Tottenham. Una coincidenza curiosa: gli Spurs ora sono collegati non solo a Nagelsmann, ma anche a Luis Enrique.

Sarà interessante vedere come si svilupperanno le trattative nelle prossime settimane. Aurelio De Laurentiis non è mai stato uno a evitare le sfide e la sua ambizione potrebbe portare a Napoli un altro grande nome nel mondo del calcio.