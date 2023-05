Napoli, Ferlaino colpo di scena clamoroso per Maradona

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, sorprende tutti con un viaggio in Argentina per rendere omaggio a Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Corrado Ferlaino, l’ex presidente del Napoli che ha portato Diego Maradona in Italia e ha vinto due scudetti, ha preso una decisione che ha sorpreso tutti. All’età di 92 anni, Ferlaino prenderà un aereo per l’Argentina per omaggiare Diego Maradona. L’annuncio è arrivato a Kiss Kiss Napoli, ed è lo stesso Ferlaino a darlo emozionato: “Il 2 giugno sarò a Buenos Aires per rendere omaggio a Maradona in occasione del terzo scudetto. Glielo devo, e sarò ambasciatore di tutti i tifosi napoletani”​​.

L’omaggio di Ferlaino a Maradona

Ferlaino, che ha recentemente compiuto 92 anni, partirà per l’Argentina il 2 giugno, accompagnato da Claudia Villafane, ex moglie di Maradona, e un amico di famiglia. Visiterà e porterà un fiore sulla tomba di Diego Armando Maradona. L’ex patron azzurro ha spiegato che il gesto è motivato dall’amore e dal rapporto che ha avuto con Maradona durante gli anni a Napoli, ma anche per ringraziare Diego dell’amore che ha provato per Napoli, città che ha sempre adorato​​.

In un altro sviluppo importante, Luciano Spalletti ha confermato che lascerà il Napoli, campione della Serie A, e non allenerà nella prossima stagione. “Ho bisogno di prendere un anno di pausa. Sono un po’ stanco e voglio stare con mia figlia Matilde“, ha detto Spalletti.

Ferlaino ha espresso il suo dispiacere per la decisione di Spalletti di lasciare il Napoli: “Dispiace che Spalletti vada via da Napoli. Ha fatto tanto per questa città. Ma non sono convinto che resti fermo un anno“​​.

Spalletti ha avuto un rapporto meraviglioso con il Napoli, con la notizia della sua partenza i tifosi lo hanno ringraziato e hanno capito al sua scelta .

Mentre Napoli si prepara per la prossima stagione senza Spalletti, il viaggio di Ferlaino in Argentina rappresenta un potente omaggio a Maradona e un ricordo dell’eredità che ha lasciato al club.