Napoli-Sampdoria biglietti a 800 euro: Sciacallaggio sullo scudetto

Napoli-Sampdoria sul web spuntano i biglietti a 800 euro. I bagarini online lucrano sulla festa scudetto della popolo napoletano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La partita di Serie A tra Napoli e Sampdoria, in programma il 4 giugno 2023, ha generato un vero e proprio assalto al mercato dei biglietti. L’incontro si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e la richiesta di biglietti è stata straordinariamente alta. Non si tratta di una partita qualunque, ma dell’evento in cui il Napoli verrà premiato come campione della Serie A Tim 2022/2023, seguito da un evento di intrattenimento e celebrazione.

I biglietti sono andati in vendita il 29 maggio 2023, con prezzi che variavano dai 5€ per i settori inferiori a 150€ per la Tribuna Posillipo. Tuttavia, la situazione si è rapidamente complicata con l’esaurimento dei biglietti sulla piattaforma ufficiale TicketOne in breve tempo. Questo ha lasciato un gran numero di tifosi delusi e ha scatenato una controversia legata alla forte richiesta e alla limitata disponibilità dei biglietti, situazione che è stata sfruttata dai bagarini online.

Secondo le segnalazioni, oltre 300.000 tifosi hanno cercato di assicurarsi un biglietto, un numero record per la piattaforma TicketOne, che ha riscontrato notevoli rallentamenti a causa dell’enorme afflusso di richieste.

Amedeo Bardelli, responsabile della piattaforma, ha riconosciuto i problemi e spiegato che il sistema rallenta automaticamente quando c’è un volume insolitamente alto di acquisti. La situazione è stata ulteriormente complicata da minacce di potenziali attacchi informatici, che hanno dovuto essere sventati per garantire la 1sicurezza delle transazioni.

Tuttavia, l’esaurimento dei biglietti ufficiali ha dato origine a una conseguenza indesiderabile: un fiorente mercato nero dei biglietti online. I bagarini online hanno colto l’opportunità e hanno iniziato a vendere biglietti a prezzi esorbitanti, con alcuni che raggiungono cifre superiori a 800€. Un sito di biglietti secondario ha elencato biglietti a partire da 599,97€, in netto contrasto con i prezzi ufficiali.

Questa forma di bagarinaggio non è una novità. È stata osservata durante altre importanti partite in passato, e ha destato preoccupazione tra i tifosi e i rappresentanti dei club di calcio. La situazione è ancora più allarmante per i tifosi che sono disperati per assistere all’evento storico e alla cerimonia di premiazione, e quindi più suscettibili a cadere preda di questi bagarini.

Le implicazioni legali del bagarinaggio sono chiare: i biglietti sono non trasferibili e possono essere utilizzati solo dalla persona i cui dettagli sono sul biglietto. Pertanto, si consiglia ai tifosi di fare attenzione e di evitare l’acquisto di biglietti da fonti non ufficiali.