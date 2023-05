Così hanno saltato la fila per comprare i biglietti di Napoli-Sampdoria – VIDEO

Napoli-Sampdoria caos totale per l’acquisto dei biglietti per l’ultima sfida di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona.

Nella giornata di ieri ci sono stati tantissimi problemi perla vendita dei tagliandi Napoli-Sampdoria. In un primo momento non si poteva accedere nemmeno alle informazioni di base, come le informazioni sul costo dei biglietti.

Il malfunzionamento era dovuto ad un bug all’interno del sistema che permetteva di saltare la fila ed accedere in poche mosse alla pagina per l’acquisto dei biglietti di Napoli-Sampdoria. Per questo motivo è stato necessario intervenire sul sito. Il video sui social è stato caricato dal giornalista Luca Cerchione, che fa vedere in maniera evidente come fosse semplice saltare la fila per l’acquisto dei tagliandi per il match Napoli-Sampdoria.

“Ecco come in tanti sono riusciti a saltare la fila ed acquistare i biglietti di Napoli-Sampdoria, sfruttando un bug del sito Ticketone. Questo spiega anche perché la società abbia più volte sospeso la vendita durante la giornata: gli interventi di manutenzione al sito servivano a risolvere questo errore. A voi le conclusioni” ha scritto Cerchione.