Meret le mani sulla porta del Napoli: la decisione di Alex. Che fine fa Gollini?

Alex Meret vuole continuare ad essere il portiere del Napoli anche nella prossima stagione, ma c’è anche il riscatto di Pierluigi Gollini.

Federico Pastorello ha detto: “Il direttore Giuntoli ha fatto uno sforzo immane per il rinnovo, che era molto complicato. Adesso finito il campionato ci saranno le vacanze e poi vedremo, ma Alex è molto contento di essere a Napoli, vuole rimanere a Napoli e credo che resterà“.

Insomma Alex Meret vuole continuare a restare il portiere del Napoli. L’estremo difensore friulano è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dello scudetto, con parete decisive durante il corso della stagione. Ma il Napoli ha trovato anche un altro portiere di grande affidamento, che corrisponde a Pieluigi Gollini. Il portiere di proprietà dell’Atalanta può essere riscattato per appena 8-9 milioni di euro e lui sarebbe felicissimo di restare in azzurro. Invece Meret potrebbe essere venduto per una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro, soprattutto in Premier League.

Il Napoli in questo modo andrebbe a creare un’ottima plusvalenza, avendo comunque in casa un portiere affidabile come Gollini. Molto probabilmente su questa scelta peserà anche la decisione del nuovo allenatore del Napoli, che nel caso dovesse essere Vincenzo Italiano potrebbe penalizzare Gollini. L’estremo difensore, infatti, è stato prelevato proprio dalla Fiorentina dove faceva il secondo a Terracciano, con Italiano allenatore.